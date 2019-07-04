العراق وسلطنة عمان يبرمان مذكرة تفاهم في مجال النفط والغاز

2019/07/04 | 13:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أكد نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة ثامر الغضبان يوم الخميس حرص الوزارة على توطيد العلاقات مع الدول الجوار ودول الاقليم العربي وبما يطور الصناعة النفطية والغازية في البلاد.

جاء ذلك خلال توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة النفط والغاز في سلطنة عمان في مجال النفط والغاز .

وقال الغضبان ان مذكرة التفاهم التي تم توقيعها تهدف الى تعزيز أواصر التعاون بين البلدين الشقيقين في مجال النفط والغاز بالإضافة الى تصدير النفط الخام العراقي الى سلطنة عمان واستيراد المشتقات النفطية من السلطنة وانشاء مستودعات ومحطات لتخزين النفط الخام والمنتجات النفطية في كلا البلدين .

وتابع ونصت مذكرة التفاهم ايضاً على دراسة امكانية انشاء مصفاة نفط مشتركة في سلطنة عمان لتكرير النفط الخام المستورد من العراق ، بالاضافة الى استكشاف آفاق التعاون المشترك والفرص الاستثمارية المحلية في مجال صناعة النفط والغاز ، والاستثمار في استكشاف وانتاج النفط والغاز وتكرير وتصنيع وتخزين وتسويق النفط الخام والمنتجات النفطية لدى كلا البلدين .

وأضاف وزير النفط ان مذكرة التفاهم تضمنت ايضاً نقل التكنولوجيا الحديثة وتبادل المعلومات والخبرات بين الطرفين وتعزيز التعاون التقني في مجال النفط والغاز واعداد البحوث العلمية المشتركة وتنظيم ورش عمل وندوات ودورات تدريبية في مجالات التعاون المشترك .

من جانبه قال وزير النفط والغاز العماني محمد بن حمد ان بلاده تحرص على تطوير العلاقات مع العراق في كافة المجالات ويأتي توقيع مذكرة التفاهم مع وزارة النفط العراقية كاحدى ابواب التعاون المشترك مع العراق ، وسنعمل على تعزيز هذه العلاقات وتطويرها بما يخدم مصلحة البلدين المشتركة .

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