مئات السلع الايرانية الجديدة تنضم لسلة استهلاك العراقيين

2019/07/04 | 13:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلن الملحق التجاري الايراني في بغداد، أن اكثر من 650 سلعة جديدة ايران انضمت لسلة الاستهلاك للشعب العراقي خلال العام الماضي.

ودعا ناصر بهزاد لدى اجتماعه برئيس الاذاعة والتلفزيون العراقي حميد الحسيني، لاهمية اطلاع المستهلكين العراقيين بتنوع وجودة المنتجات الايرانية على وقع الطاقة العالية للتبادل السلعي والتعاون التجاري بين البلدين.

واقترح بهزاد تعيين اول وكيل رسمي للترويج للسلع والمنتجات الايرانية في هذا البلد.

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