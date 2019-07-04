القبض على 12 مطلوبا بتهم جنائية وارهابية في ديالى

2019/07/04 | 13:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألقت قوات من شرطة ديالى القبض على 12 مطلوبا بعمليات امنية نفذت في مناطق متفرقة داخل المحافظة .وقال العقيد غالب عطية اليوم ان مفارز ودوريات من اقسام شرطة الوجيهية وجلولاء وهبهب وفوج طوارئ ديالى الرابع والخامس ومفارز من مكافحة اجرام بعقوبة تمكنت من القاء القبض على (12) مطلوبا احدهم وفق المادة 4 / ارهاب […]

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