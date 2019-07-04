2019/07/04 | 13:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: MaF6ufMRFio

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. من هو مصمم العباءة التي أهداها رئيس الجمهورية للملكة "اليزابيث" | تقرير: صباح الجاف) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. من هو مصمم العباءة التي أهداها رئيس الجمهورية للملكة "اليزابيث" | تقرير: صباح الجاف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).