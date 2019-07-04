2019/07/04 | 13:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / خطوة برس أجرى وزير الداخلية ياسين طاهر الياسري جولة تفقدية ليلية لعدد من السيطرات والتشكيلات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية.وقال بيان للداخلية تلقت “خطوة برس” نسخة منه إن “الوزير زار كلا من مركز شرطة حي سومر في منطقة الشعب ومديرية مكافحة اجرام الرصافة”.وأضاف البيان أن “الياسري أبدى التوجيهات التي ترتقي بالعمل وتعزز

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزير الداخلية يزور سيطرات وتشكيلات أمنية ليلا وكالة خطوة برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الداخلية يزور سيطرات وتشكيلات أمنية ليلا) نشر أولاً على موقع (خطوة برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الداخلية يزور سيطرات وتشكيلات أمنية ليلا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (خطوة برس).