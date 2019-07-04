2019/07/04 | 13:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / خطوة برس أعلنت مديرية مكافحة الإجرام القبض على متهمين بعمليات سرقة في مناطق مختلفة من العاصمة.وقال بيان تلقته “خطوة برس” إن “مفارز مكتب الشعب لمكافحة الإجرام تمكنت من القاء القبض على (٣) متهمين وذلك لقيامهم بسرقة دراجة نارية من نوع (تك تك) متوقفة أمام احد الأسواق في منطقة الشعب”.وأضاف البيان أن

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على متهمين بسرقات في بغداد وكالة خطوة برس.

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