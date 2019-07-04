2019/07/04 | 13:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ورد لموقع النعيم نيوز أن مكتب إعلام النقل أعلن عن زيارة تفقدية لوزير النقل المهندس عبد الله لعيبي ، يوم أمس الاربعاء، صالة كربلاء في مطار بغداد الدولي للوقوف على سير العمل وجاهزيتها لاستقبال حجاج بيت الله الحرام برفقة مدير عام سلطة الطيران المدني والمدراء العامين لشركة الخطوط الجوية العراقية وتنفيذ مشاريع النقل .

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزير النقل يتفقد صالة كربلاء ويوعز بتوفير أجهزة الفحص المتطورة وتكثيف ساعات العمل لتسهيل انسيابية تفويج الحجاج للعام الحالي النعيم نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير النقل يتفقد صالة كربلاء ويوعز بتوفير أجهزة الفحص المتطورة وتكثيف ساعات العمل لتسهيل انسيابية تفويج الحجاج للعام الحالي) نشر أولاً على موقع (النعيم نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير النقل يتفقد صالة كربلاء ويوعز بتوفير أجهزة الفحص المتطورة وتكثيف ساعات العمل لتسهيل انسيابية تفويج الحجاج للعام الحالي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النعيم نيوز).