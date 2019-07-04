دراسة صادمة تتوقع مستقبلاً اسود للمياه في العراق.. هذا هو موعد جفاف “دجلة والفرات”!!

2019/07/04 | 13:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق تبلغ درجة الإجهاد المائي في العراق 3.7 من 5 وفق مؤشر الإجهاد المائي، لتدرج ضمن قائمة الدول المُصنفة بأن لديها “خطورة عالية” فيما يتعلق بالشح المائي ومخاطره.ويتوقع المؤشر العالمي أنه بحلول عام 2040 ستصبح بلاد الرافدين أرضًا بلا أنهار بعد أن يجف نهرا دجلة والفرات تمامًا.تقف عدة عوامل وراء هذا […]

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