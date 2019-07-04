عبد ربه يكشف عن وجود عملية ممنهجة للاستيلاء على املاك اهالي نينوى

2019/07/04 | 13:56

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بغداد:سومر نيوز

بغداد/ الاخبارية

أكد النائب السابق عن نينوى محمد نوري العبد ربه، الاربعاء، أن هناك عملية ممنهج...

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