2019/07/04 | 13:56
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نائب تعليقا على بيان الكتائب: مخاوف مشروعة ومطالب محقة) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد:سومر نيوز
أكد النائب عن كتلة صادقون النيابية محمد البلداوي، الخميس، أن بيان كتائب حزب الله بشأن الأمر الديواني با...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
نائب تعليقا على بيان الكتائب: مخاوف مشروعة ومطالب محقة) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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