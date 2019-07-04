نائب تعليقا على بيان الكتائب: مخاوف مشروعة ومطالب محقة

2019/07/04 | 13:56

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بغداد:سومر نيوز

أكد النائب عن كتلة صادقون النيابية محمد البلداوي، الخميس، أن بيان كتائب حزب الله بشأن الأمر الديواني با...

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