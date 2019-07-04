وزير الثقافة الحمداني:إدراج بابل على لائحة التراث العالمي صار مؤكدا

2019/07/04 | 13:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير الثقافة العراقي، عبد الأمير الحمداني، الخميس أن إدراج آثار محافظة بابل على لائحة التراث العالمي صار مؤكدا، بعد أن استبعدتها “اليونيسكو” من قائمة التراث المعرض للخطر.وقال الوزير في حديث لـ RT من العاصمة الأذربيجانية باكو “مساء اليوم الخميس أو صباح غد الجمعة سيتم التصويت عليه ( قرار إدراج آثار محافظة بابل على لائحة

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