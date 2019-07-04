2019/07/04 | 14:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقع العراق وسلطنة عمان صباح اليوم الخميس مذكرة تفاهم في مجال النفط و الغاز.واكد نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط ثامر الغضبان خلال توقيع المذكرة ، التي وقعها عن الجانب العماني وزير النفط والغاز محمد بن حمد ، حرص الوزارة على توطيد العلاقات مع دول الجوار ودول الاقليم العربي بما يطور الصناعة النفطية […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق وسلطنة عمان يوقعان مذكرة تفاهم في مجال النفط و الغازالعراق وسلطنة عمان يوقعان مذكرة تفاهم في مجال النفط و الغاز) نشر أولاً على موقع (وكالة وطن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق وسلطنة عمان يوقعان مذكرة تفاهم في مجال النفط و الغازالعراق وسلطنة عمان يوقعان مذكرة تفاهم في مجال النفط و الغاز) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة وطن).