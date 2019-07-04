2019/07/04 | 14:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس اعلن مكتب المفتش العام لوزارة المالية، اليوم الخميس، تشكيل لجنة للتحقيق بعملية ابتزاز في الهيئة العامة للضرائب.وذكر بيان للمكتب تلقت “خطوة برس” نسخة منه “انتشر موخراً عبر صفحات التواصل الاجتماعي تسجيلاً صوتياً لمكالمة هاتفية بثتها إحدى القنوات الفضائية تتضمن قيام موظف في الهيئة العامة للضرائب بابتزاز وتحرش بإحدى المحاميات اثناء مراجعتها

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مفتشية المالية تحقق بعملية ابتزاز في الهيئة العامة للضرائب وكالة خطوة برس.

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