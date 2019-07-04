2019/07/04 | 14:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نور البابلي

شَوقٌ إليكَ يَهزنيبِفؤادي حُبك يَشدنيأَصرخُ بِذكر هَواكتَهبُ رِياحَكَ تُبعثرنيأُكفكفُ دَمعي تارةًقَلْبي أَسيرَك شَلنيهذهِ الروح والأنفاسفَدتكَ النَفس بالعَلنِأَنا المُحلق بِمداراتكالصمتُ زلزالهُ يَعصرني مِن ألفِ همٍ صحتُأَشكو مِن أَسى المِحنِجاوزتُ حَد الصبرسوى الألم يَرقبنيأستَجيرُ مِن المَتاهَةِوحدي مِن لضى زمنِ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شوقي إليك) نشر أولاً على موقع (وكالة الحدث الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شوقي إليك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الحدث الاخبارية).