بالصور.. انقاذ عائلة بعد اندلاع حريق في منزلهم وسط بغداد

2019/07/04 | 14:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال المصدر لموقع "الغدير"، ان" حريقا اندلع في احد المنازل بمنطقة الفضل وسط العاصمة بغداد"، مبينا، ان" العائلة لم تستطع الخروج من المنزل بسبب شدة النيران".واضاف ان" رجال الاطفاء استطاعوا انقاذ العائلة والمكونة من 7 افراد من الحريق بعد اخماد النار التي عمت ارجاء المنزل ومخارجه".انتهى..م.م

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