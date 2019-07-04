2019/07/04 | 14:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت العديد من التقارير الإسبانية، أن اللاعب البرازيلي مارسيلو نجم ريال مدريد يستعد لترك ناديه هذا الصيف، حيث يشعر بأن هذا هو الوقت المناسب لإنهاء تجربته مع الفريق الملكي.وحسب صحيفة “سبورت” الإسبانية، فإن مارسيلو طلب من مسؤولي ريال مدريد، السماح له بالرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، على الرغم من عودة الفرنسي زين الدين

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مارسيلو يطلب مغادرة النادي الملكي وكالة صدى الاعلام للانباء.

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