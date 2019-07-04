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الأخبار المحلية

الخميس 4 يوليو 2019 | 01:39 مساءً | عدد القراءات : 57

مجلس ذي قار: المحافظ يحيى الناصري يعمل على تأخير صدور قرار القضاء بشأن إقالته

بغداد/..



قال عضو مجلس محافظة ذي قار، شهيد الغالبي، الخميس، ان المحافظ المقال يحيى الناصري لغاية الان لم يطعن بقرار إقالته وربما يطعن بالايام الاخيرة من المهلة القانونية الممنوحة له من أجل دفع القضية الى مدى اطول.

وقال الغالبي لـ"عين العراق نيوز" ان "محافظ ذي قار المقال يحيى الناصري، لغاية الان لم يطعن بقرار إقالته وحاليا يعمل على تصريف اعمال المحافظة وهو يروم الطعن بقرار إقالته في الايام الاخيرة من مهلة 15 يوم الممنوحة له وفق القانون من أجل الاستفادة من عامل الزمن ودفع القضية الى مدى ابعد شهرين او ثلاثة".

وأضاف ان "الناصري لديه اعتراض وحيد يتمسك به وهو انسحاب اثنين من المستجوبين وهذا أمر طبيعي ولا يعتبر ثغرة قانونية وخصوصا التصويت على الإقالة والقناعة كان بأغلبية اعضاء مجلس المحافظة".انتهى2

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