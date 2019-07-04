داخلية الإقليم: لا تريث بقرار حظر استيراد السيارات من أمريكا

2019/07/04 | 14:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رفضت وزارة داخلية إقليم كردستان، اليوم الخميس، التريث بقرار حظر استيراد السيارات الغارقة والمصدومة إلى أراضي الإقليم.وقال المدير العام لديوان وزارة داخلية الإقليم سامي جلال ان “ذلك القرار باقٍ كما هو ولم يطرأ عليه إي تغيير”.وأضاف إن “الوزارة لا تنوي أيضا إجراء إي تعديل على” القرار الذي دخل حيز التنفيذ في بداية شهر […]

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