2019/07/04 | 14:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الانبار/ خطوة برس أعلن اعلام مديرية مكافحة المتفجرات، اليوم الخميس، عن معالجة عبوة ناسفة في مدينة هيت.وقال الاعلام في بيان صحفي تلقت “خطوة برس” نسخة منه “بعد ورود نداء من حركات شرطة قضاء هيت، يفيد بوجود جسم غريب في حي امينة، تم تشكيل فريق عمل من خبراء المتفجرات والتوجه إلى محل الحادث وبعد الكشف

هناك تفاصيل اخرى بخصوص معالجة عبوة ناسفة في هيت وكالة خطوة برس.

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