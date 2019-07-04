موقع هندي: الهند مدينة للعراق بأكثر من 20 مليار دولار 

2019/07/04 | 14:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة … أفاد موقع هندي اخباري، الخميس، بأن العجز التجاري للهند الاجمالي بما في ذلك السلع والخدمات ارتفع الى 103.63 مليار دولار عام 2019 بعد أن كان 84.45 مليار دولار في العام السابق، فيما اشار إلى ان الهند مدينة للعراق بأكثر من 20 مليار دولار.وذكر موقع (لايف منت) الهندي في تقرير ترجمته /المعلومة/ […]

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