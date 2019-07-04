2019/07/04 | 14:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس حصلت الكلية التربوية المفتوحة ، اليوم الخميس ، على موافقة لقانونها من مجلس شورى الدولة.وقالت الوزارة في بيان لها تلقته “خطوة برس” إن “القانون يسمح لشريحة واسعة من المعلمين والمشرفين التربويين الحصول على التخصصات المالية، بالإضافة الى تمكنها من فتح دورات في القيادة التربوية”.واضافت انه “تم ارسال القانون الى اﻻمانة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكلية التربوية المفتوحة تحصل على موافقة لقانونها في مجلس شورى الدولة وكالة خطوة برس.

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