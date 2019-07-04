الأنبار تطالب بنشر مناطيد مجهزة بكاميرات حديثة لمراقبة الصحراء

2019/07/04 | 14:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..طالبت اللجنة الامنية في مجلس محافظة الانبار، الخميس، بنشر مناطيد مجهزة بكاميرات حديثة لمراقبة المناطق الصحراوية لرصد حركة خلايا تنظيم “ داعش” الإجرامي.وقال عضو اللجنة ابراهيم الفهداوي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “الحل الوحيد في كبح تحركات خلايا داعش في المناطق الصحراوية للمحافظة نشر مناطيد مجهزة بكاميرات حديثة كالتي تستخدمها القوات الامريكية في […]

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