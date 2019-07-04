عشائر الفرات الاوسط تقيم حفلاً تكريمياً حاشداً للهندسة العسكرية في النجف الاشرف

2019/07/04 | 14:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقامت عشائر الفرات الاوسط، الخميس، حفلاً تكريمياً حاشداً للهندسة العسكرية في النجف الاشرف وذلك للجهود المبذولة والمساهمة الفاعلة بكري الانهر ودعم الموسم الزراعي وتقديم الخدمات.وقال مكتب هئية الحشد في النجف الاشرف في بيان وتلقته وكالة صدى , انه “بعد حصد ثمار الخطة الوطنية لدعم الزراعة في محافظات العراق، اقامت عشائر الفرات الاوسط حفلاً تكريمياً

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