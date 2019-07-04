الكشف عن وجهة همام طارق المقبلة

2019/07/04 | 14:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشف نائب رئيس الهيئة الإدارية لنادي القوة الجوية الرياضي وليد الزيدي، الخميس، عن قرب عودة اللاعب همام طارق لعش الصقور خلال الموسم المقبل.وذكر الزيدي في بيان تلقت / المعلومة/ نسخة منه، “لقد جمعني اتصال هاتفي مع اللاعب همام طارق، من أجل إعادته لعش الصقور خلال الموسم المقبل، واللاعب أعلن عن رغبته الكاملة بالعودة […]

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