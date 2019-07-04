2019/07/04 | 14:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبر عدد من المواطنين في المثنى عن امتعاضهم الشديد جراء الوعود الكاذبة كما وصفوها للحكومة المركزية بشأن تجهيز الطاقة الكهربائية .وأكدوا في أحاديث للنعيم نيوز , أنهم منذ سنين وهم يتلقون وعود تحسن الكهرباء .يشار إلى أن المثنى تشهد بين الحين والاخر انطلاق تظاهرات للمطالبة بالخدمات وخاصة تحسين تجهيز الطاقة الكهربائية .

هناك تفاصيل اخرى بخصوص في المثنى ..



غضب شعبي بسبب أزمة الكهرباء النعيم نيوز.

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