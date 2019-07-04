وزير الدفاع العراقي يتخذ قرارات ضد الفيسبوك ويبريء نزال

2019/07/04 | 14:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد براءة عبد المهدي من تصريحاته قالت وزاره الدفاع وعلى لسان المستشار الإعلامي للوزارة تود أن تقدم توضيح بشأن التصريح الذي ظهر على بعض وسائل الإعلام المنسوب إلى قائد عمليات البصرة الفريق الركن قاسم جاسم نزال, الذي اتضح من خلال تجزئة التصريح انه يتوعد الإعلاميين والصحفيين في التظاهرات الغير مرخصة بالاعتقال وأضافت بعد تدقيق المعلومات...

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