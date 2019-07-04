“بالصور”.. حادث سير مروع يتسبب بوفاة شخص في بغداد

2019/07/04 | 14:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق تسبب حادث مروع على طريق محمد القاسم في بغداد، اليوم الخميس، بوفاة سائق سيارة ” بي أم ” واصابة سائقة سيارة ” سيراتو ” بحالة خطرة.

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