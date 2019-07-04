2019/07/04 | 14:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالوثيقة… وزير الدفاع يوجه بغلق كافة مواقع التواصل للوزارة باستثناء الموقع الرسمي

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالوثيقة… وزير الدفاع يوجه بغلق كافة مواقع التواصل للوزارة باستثناء الموقع الرسمي وكالة خطوة برس.

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