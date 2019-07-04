مفتشية الداخلية تضبط حالة تزوير مستمسكات لمواطن عراقي مقيم في المانيا

2019/07/04 | 14:50

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العهد نيوز – بغداد

تمكن مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية في مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة، من اكتشاف حالة انتحال لصفة مواطن عراقي مقيم في المانيا

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