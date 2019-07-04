2019/07/04 | 14:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالوثيقة.. الدفاع تتخذ اجراءات للحد من ظاهرة التصريحات الإعلامية وانتشار المواقع والصفحات الوهمية التي تدعي انتمائها للوزارة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع العهد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/07/04 | 14:50.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع العهد نيوز.

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