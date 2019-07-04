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الدفاع تصدر توضيحا بشأن تصريحات قائد عمليات البصرة وتهديده بتوقيف الصحفيين


الدفاع تصدر توضيحا بشأن تصريحات قائد عمليات البصرة وتهديده بتوقيف الصحفيين
2019/07/04 | 14:50
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-     يتبع ..

 

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