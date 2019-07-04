غارديان: لماذا كان الهجوم على مركز الاحتجاز الليبي متوقعا?

2019/07/04 | 14:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكر تقرير لصحيفة غارديان أنه على الرغم من الظروف المروعة وراء مقتل ما لا يقل عن 44 شخصا في غارة جوية ضربت

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