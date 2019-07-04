بالوثيقة.. الدفاع توحد اعلامها بموقع الوزارة وتمنع ادلاء التصريحات

2019/07/04 | 14:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ اصدر وزارة الدفاع امر بتوحيد المواقع الخاصة باعلامها في موقع الوزراة فضلا عن منع ادلاء التصريحات.واظهرت الوثيقة امرا باغلاق كافة المواقع الالكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي للمنسبين والمديريات والدوائر وتوحيد الاعلام بموقع الوزارة.واضافت ان “منع التصريحات الاعلامية والظهور في وسائل الاعلام لكافة المنتسبين والقادة، وان يكون التصريح بنشاطات الوزارة مقتصرا على […]

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