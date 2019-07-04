2019/07/04 | 14:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..اكدت لجنة الزراعة والمياه النيابية, الخميس, ان المنتج المحلي مازال محارب من جهات داخلية وخارجية، مشيرا إلى أن الحكومة مقصرة واجراءتها بحمايته ضعيفة جدا.وقال عضو اللجنة علي البديري في تصريح لـ/المعلومة/، إن “جهات داخلية ودول خارجية تعمل سوية عندما يحقق العراق اكتفاء ذاتي لاي منتج على محاربته حتى وصلت الى […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الزراعة النيابية: جهات داخلية وخارجية تعمل سوية على محاربة المنتج المحلي ) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الزراعة النيابية: جهات داخلية وخارجية تعمل سوية على محاربة المنتج المحلي ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).