وزير الدفاع يوجه بمنع وصول الفاسدين إلى المناصب المهمة

2019/07/04 | 14:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير الدفاع نجاح الشمري، اليوم الخميس،على العمل وفق سياقات الصحيحة ومحاربة وصول الفاسدين إلى المناصب المهمة.

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