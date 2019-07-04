المنبر العراقي يعقد ندوة حوارية لحل مشاكل الشباب – تقرير

2019/07/04 | 14:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عقد المنبر العراقي ندوة حوارية بعنوان “الشباب تحت ظل الرؤى والتحدي” بمشاركة فاعلة من قبل اعضاء المنبر وبحضور واسع من الشباب في محاولة لإيجاد حلول لمشاكلهم الكثيرة.

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