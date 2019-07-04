2019/07/04 | 15:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدفاع: قائد عمليات البصرة تحدث بشكل شخصي مع احد الإعلاميين) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الدفاع: قائد عمليات البصرة تحدث بشكل شخصي مع احد الإعلاميين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).