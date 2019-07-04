بالصور.. الرد السريع يطيح باحد قيادات داعش الاجرامي في الطوز

2019/07/04 | 15:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال مراسل "الغدير"، عن مصدر في القوات، انه" استطاعت قوة من التدخل السريع الاطاحة بأحد قيادات داعش في قضاء طوزخورماتو بعد معلومات استخباراتية دقيقة".واضاف، انه" تم تسليم الارهابي الى الجهات المختصة لينال جاءه العادل".انتهى..م.م

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