وزير الداخلية يبحث ضبط وتسهيل عملية إصدار الجوازات للعراقيين في الخارج

2019/07/04 | 15:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} وزير الداخلية ياسين الياسري، الخميس، مع وزير الخارجية محمد علي الحكيم ضبط وتسهيل عملية إصدار الجوازات للعراقيين في الخارج.

وذكر بيان للمكتب الاعلامي لوزير الداخلية، تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، ان "الياسري زار وزارة الخارجية وكان في استقباله وزير الخارجية محمد علي الحكيم"، مبيناً ان "الحكيم اشاد بدور وزارة الداخلية وجهودها في إطار تحقيق الأمن والاستقرار ومكافحة الجريمة".وأضاف البيان أنه "جرى بحث عددا من المواضيع ذات الاهتمام المتبادل وسبل تعزيزها لما يحقق الصالح العام وأهمها عملية ضبط آلية لضمان تسهيل إصدار الجوازات للعراقيين في الخارج وتسهيل الإجراءات بخصوص هذا الشأن".انتهى

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