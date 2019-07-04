بالوثيقة .. مجلس الوزراء يخول وزير المالية صلاحية التوقيع على اتفاقية لتحسين الطاقة الكهربائية

2019/07/04 | 15:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} قرر مجلس الوزراء العراقي، الخميس، تخويل وزير المالية صلاحية التوقيع على اتفاقية لتحسين الطاقة الكهربائية.

وحصلت {الفرات نيوز} على نسخة من وثيقة تؤكد ان "مجلس الوزراء قرر الموافقة على تخويل وزير المالية فؤاد حسين صلاحية التوقيع على اتفاقية قرض تمويل مشروع تحسين الطاقة الكهربائية".انتهى

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