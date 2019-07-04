2019/07/04 | 15:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الموارد المائية عن إنجاز حفر 87 بئراً خلال الشهر الماضي في عموم البلاد.وقالت الوزارة في بيان اليوم الخميس , أن الهيئة العامة للمياه الجوفية انجزت حفر 87 بئراً وفحص 46 اخرى ، ونصب 15 طاقم ضخ خلال الشهر الماضي.وأضافت , أنه تم في محافظة بغداد إنجاز 5 آبار باعماق مختلفة ،من …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص حفر أبار لتأمين مياه الزراعة والاستخدام اليومي في عموم العراق ..! النعيم نيوز.

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