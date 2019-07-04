اعادة اعمار وتأهيل جسر حيوي بكلفة ملياري دينار شمال غرب الرمادي

2019/07/04 | 15:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..اعلن قائممقام قضاء الرمادي بمحافظة الانبار ابراهيم الجنابي،الخميس، عن اعادة اعمار جسر حيوي في مناطق شمال غرب مدينة الرمادي.وقال الجنابي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “الدوائر الخدمية وبدعم من محافظ الانبار علي فرحان الدليمي انجزت اعادة اعمار وتأهيل جسر البو عساف شمال غرب مدينة الرمادي بعد قيام عصابات داعش الاجرامية ابان سيطرتها على […]

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