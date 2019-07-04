دراسة: التدخين يقتل 17 أستراليا في اليوم

2019/07/04 | 15:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت دراسة عن أن التدخين يقتل 17 أستراليا في كل يوم، عبر نوبات قلبية وحالات قلب وأوعية دموية يمكن تفاديها.ووجدت هذه الدراسة/ حسب وكالة شينخوا / وهي الأعمق من نوعها من قبل فريق من الجامعة الوطنية الأسترالية، أن المدخنين يعانون من خطر أكبر بثلاث مرات، للموت بسبب حالات قلب وأوعية دموية، وخطر مضاعف للوفاة […]

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