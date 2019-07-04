2019/07/04 | 15:11

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التميمي ترد: صوري المتداولة على مواقع التواصل مفبركة وهدفها التسقيط

يتبع ............

بغداد اليوم - متابعة

كشف النائب عن تحالف سائرون مضر الازيرجاوي، الخميس، 04 تموز، 2019، أن جلسة البرلمان المقبلة ستعقد بعد اسبوعين، فيما بين أنها ستشهد تمرير قائمتين تحتويان اسماء الدرجات الخاصة.

وذكر الازيرجاوي في تصريح صحفي تابعته (بغداد اليوم)،

بغداد اليوم _ البصرة

أصدرت وزارة الدفاع، الخميس (4 تموز 2019)، توضيحاً بشأن تصريح قائد عمليات البصرة، الفريق الركن قاسم نزال، للإعلاميين في المحافظة.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "بعد الاطلاع على التصريح الذي ظهر على بعض

بغداد اليوم - خاص

دعا النائب عن كتلة الصادقون، عدي عواد، الخميس (4 تموز 2019)، الحكومة العراقية الى ضرب المصالح الامريكية داخل البلاد، ردا على تدخل الرئيس الامريكي دونالد ترامب في تبرئة ضباط اميركيين متهمين بقتل عراقيين.

وقال عواد في حديث

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