لماذا لم يهنيء القادة العراقيون ترامب بالعيد الوطني الامريكي اليوم الخميس 4 تموز؟فهل السبب ايران؟

2019/07/04 | 15:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- على الرغم من ان الاعراف الدبلوماسية والبروتوكولية تقضي تقديم التهاني للدول في اعيادها الوطنية الا ان اللافت للنظر ان السياسيين في العراق وخاصة الرئاسات الثلاث لم تقدم اي تهنئة اليوم الخميس الرابع من تموز بالعيد الوطني الامريكي حيث ان امريكا تربطها بالعراق علاقات قوية جدا والتساؤل المطروح هو هل لايران موقف من عدم تقديم التهنئة...

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