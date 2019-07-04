الأمل الإعلامية توقع مذكرة تعاون مشترك مع وكالة أنباء فارس الإيرانية

2019/07/04 | 15:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقّعت مؤسسة الأمل الإعلامية، الاربعاء، مذكرة تعاون مشترك، مع وكالة أنباء فارس في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وذلك في مقر الاخيرة في العاصمة طهران.وتأتي هذه المذكرة لدعم المسيرة الإعلامية الهادفة وتوحيد الجهود للوصول الى الأهداف السامية المنشودة لكلا الوسيلتين الاعلاميتين.وتضمنت المذكرة التي وقعها مديرا المؤسستين الاستاذ مازن المالكي عن مؤسسة الامل الاعلامية والسيد بيام …

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