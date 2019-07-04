تدهور خدمات الانترنت يهدد منصب وزير الاتصالات

2019/07/04 | 15:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سياسية- كلكامش برس؛ اكد نائب تحالف الفتح عامر الفائز باقتراب استجواب وزير الاتصالات وتهديد منصبه بسبب تدهور خدمات النت.وذكر الفائز في بيان إن “مجلس النواب متجه نحو استجواب وزير الاتصالات نعيم الربيعي لسوء خدمة الانترنت، وغلاء الأسعار وسرقة الكابل الضوئي دون وجود أي دور للوزير يذكر طيلة تسنمه الوزارة”.

“هناك توجه نيابي لسحب الثقة عن وزير الاتصالات لوجود عدة مؤشرات على الوزير”.

“جمعت عدد من التواقيع في مجلس النواب لاستجواب الوزير داخل قبة البرلمان خلال الأسابيع المقبلة وقد يؤدي الاستجواب الى سحب الثقة عنه”.

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