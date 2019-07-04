كردستان ترفض التريث بقرار حظر استيراد السيارات الغارقة والمصدومة

2019/07/04 | 15:16

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الاقتصاد نيوز _ بغداد

رفضت وزارة داخلية اقليم كردستان، الخميس، التريث بقرار حظر استيراد السيارات الغارقة والمصدومة الى اراضي الاقليم.

وقال المدير العام لديوان وزارة داخلية الاقليم سامي جلال في تصريح للصحفيين، ان “ذلك القرار باقٍ كما هو ولم يطرأ عليه اي تغيير”.

واضاف ان “الوزارة لا تنوي ايضا اجراء اي تعديل على” القرار الذي دخل حيز التنفيذ في بداية شهر تموز الجاري.

يشار الى ان وزارة الداخلية في الاقليم قد اصدرت قرارا في شهر حزيران الماضي يقضي بمنع استيراد السيارات الغارقة والمصدومة من امريكا، محذرة شركات الاستيراد بغرامة مالية قدرها 50 مليون دينار عراقي في حال مخالفتها ذلك القرار.

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