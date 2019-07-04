بنك أوف أمريكا: المستثمرون يسحبون 15.1 مليار دولار من الأسهم

2019/07/04 | 15:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلن بنك أوف أمريكا ميريل لينش، الخميس، أن المستثمرين سحبوا 15.1 مليار دولار من صناديق الأسهم بعد مبيعات قاربت مستويات قياسية في الولايات المتحدة قبيل قمة مجموعة العشرين، بينما ضخوا 6.3 مليار دولار في السندات في أربعة أيام تداول حتى الثاني من يوليو تموز.وشهد يوم الجمعة الماضي خامس أكبر مبيعات يومية في الأسهم […]

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