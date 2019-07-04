دار الافتاء العراقي: الذي تنازل عن المسجد الاقصى سيتنازل عن الكعبة الشريفة

2019/07/04 | 15:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- اكد رئيس هيئة افتاء اهل السنة والجماعة، مهدي الصميدعي، اليوم الخميس، ان” الذي تنازل عن المسجد الاقصى سيتنازل عن الكعبة الشريفة”.وقال الصميدعي في كلمة له خلال مؤتمر ” كلا..لن نبيع القدس” الذي عقد اليوم في جامع ام الطبول وسط بغداد، ان” الذي يتنازل عن المسجد الاقصى سيتنازل عن الكعبة الشريفة”.وحضر المؤتمر ...

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